Immortal Fenyx Rising ci porta in Cina col DLC Miti del Regno d'Oriente: il nuovo trailer

Passando agilmente dall'Antica Grecia all'affascinante Cina dei miti e delle leggende, Immortal Fenyx Rising continua a stupire i giocatori con l'arrivo dell'espansione Miti del Regno d'Oriente, disponibile da oggi su tutte le piattaforme di riferimento del colorato e vivace action game di Ubisoft.

La casa d'Oltralpe ha pubblicato ora il trailer di lancio dedicato al DLC, grazie al quale possiamo avere un piccolo assaggio di ciò che ci aspetta da questa nuova avventura in Oriente. Pur prendendo a piene mani dalla struttura ludica che già abbiamo avuto modo di apprezzare all'interno del gioco base, Miti del Regno d'Oriente accontenterà quei giocatori che sono in cerca di nuove armi, oggetti, sfide da superare, il tutto all'interno di una mappa completamente originale suddivisa in due macro-aree. In questo nuovo viaggio, il giocatore vestirà i panni di Ku, un ragazzo che si sveglia improvvisamente all'interno di una grotta scoprendo che tutti gli abitanti della sua città si sono misteriosamente trasformati in pietra. Ku farà presto la conoscenza della dea Nuwa, una dei Tre Augusti che regnavano sulla Cina, e da questo incontro avrà inizio la sua missione per liberare gli abitanti e ripristinare l'equilibrio della vita.

Lasciandovi alla visione del trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, vi ricordiamo che Miti del Regno d'Oriente è disponibile da oggi su PC, PLayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Amazon Luna e Google Stadia. Per tutti gli ulteriori approfondimenti sul ricco DLC del gioco Ubisoft, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Miti del Regno d'Oriente a cura di Giuseppe Arace. Ricordiamo che potete provare la versione base di Immortal Fenyx Rising grazie alla sua demo gratuita.