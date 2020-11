Immortal Fenyx Rising, una sorpresa! Alla scoperta della nuova avventura di Ubisoft

Ve lo diciamo fin da subito Immortals Fenyx Rising è un gioco sorprendente. Nonostante non nasconda la sua natura derivativa, la nuova opera di Ubisoft Quebec brilla di luce propria e offre soluzioni ludiche incredibilmente valide.

L'ispirazione a The Legend of Zelda: Breath of the Wild ci è parsa chiara fin da subito, ma non fatevi ingannare dalle somiglianze con il capolavoro di Nintendo. L'avventura a mondo aperto di Ubisoft Quebec è allegra, bilanciata, solida e piacevolissima da vivere controller alla mano. Il colorato stile grafico cattura al primo sguardo, mentre la vena comica che pervade l'intera impalcatura narrativa genera più di una sincera risata. La comicità di fondo, inoltre, di tanto in tanto cede il passo a momenti piuttosto intensi, fatti di riflessione e un pizzico di dramma.

Le sette regioni che compongono l'Isola d'Oro, ognuna dedicata ad un diverso Dio della mitologia greca, sono ben diversificate sia nell'aspetto visivo che nelle attività da svolgere. Il gameplay è ben bilanciato, e pur non stupendo per quanto concerne le velleità del sistema di combattimento, stupisce per le sezioni puzzle solving, vero fiore all'occhiello della produzione. Per un quadro completo su una delle più belle sorprese di questo fine 2020 vin consigliamo di guardare la Video Recensione in apertura di notizia e leggere la recensione di Immortals Fenyx Rising curata da Giuseppe Arace. Il gioco sarà disponibile su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC, Nintendo Switch e Google Stadia dal prossimo 3 dicembre.