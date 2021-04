Immortal Fenyx Rising: svelata da la data di lancio del nuovo DLC 'Gli Dei Perduti'

Non si ferma il supporto post-lancio per Immortal Fenyx Rising. Dopo aver già accolto le espansioni "Una Nuova Divinità" e "Miti del Regno d'Oriente", il sorprendente action game di Ubisoft si accinge ad arricchirsi di un nuovo corposo contenuto aggiuntivo.

Come riportato sulle pagine ufficiali del publisher d'Oltralpe, "Gli Dei Perduti", la terza grande espansione di Immortal sarà pubblicato su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia e Amazon Luna il 22 aprile.

Si tratta di un'espansione piuttosto peculiare, che proporrà un'inedita visuale dall'alto e vi permetterà di vestire i panni di Ash, un mortale alle prese con una serie di catastrofici eventi. La missione di Ash è quella di viaggiare in una nuova terra, l'Isola di Pyrite, per trovare e riunire gli dei che hanno lasciato l'Olimpo incolleriti in seguito ad un litigio con Zeus. Questi "dei perduti", tra cui Poseidone e Ade, dovranno essere convinti uno ad uno a tornare nel Pantheon, così da ristabilire l'equilibrio nel mondo. Naturalmente, ci saranno molti mostri a separare Ash dai suoi obiettivi, ed i giocatori potranno affrontarli per mezzo del nuovo sistema di combattimento ispirato ai brawler game.

Maggiori dettagli sull'espansione verranno condivisi man mano che ci avviciniamo al lancio, ma nel frattempo potete trovare una nuova quest situata nella parte nord-ovest della Golden Island del gioco base. Avviando la missione, potrete prendere parte ad un assaggio delle sfide che verranno poi introdotte nel DLC, ed iniziare a raccogliere le ricompense che potrete poi portare con voi nell'imminente espansione. Vi ricordiamo che avete l'opportunità di provare gratis Immortal Fenyx Rising grazie alla demo disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, e Google Stadia. Se siete curiosi di approfondire il precedente DLC del gioco, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Miti del Regno d'Oriente.