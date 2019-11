Immortal Planet: il GDR tra Hades e Dark Souls esce a dicembre su PS4, Xbox One e Switch

Gli sviluppatori di teedoubleuGAMES capitanati da Tomasz Waclawek confermano la volontà di portare su console Immortal Planet e fissano per il mese di dicembre il lancio su PS4, Xbox One e Nintendo Switch del loro intrigante action ruolistico a metà strada tra Hades e Dark Souls.

Lanciata due anni fa su PC, l'avventura roguelike di Immortal Planet approderà su console il 6 dicembre prossimo sotto l'egida del publisher Monster Couch. Il protagonista di questo action GDR venato di elementi soulslike è un misterioso guerriero che, rimasto in ibernazione per secoli, si risveglierà sulla superficie di un pianeta alieno ghiacciato e dovrà fare appello a tutto il suo coraggio per poter trovare il modo di ritornare a casa.

Sotto il profilo della giocabilità spicciola, il titolo farà leva sulla curiosità degli utenti e li porterà a esplorare delle ambientazioni enormi ma caratterizzate da un singolo checkpoint: l'approccio "trial and error" scelto dagli autori diretti da Waclawek per erigere l'impalcatura ludica di Immortal Planet ci porterà a perire ripetutamente contro le ondate di nemici, ma senza mai perdere i progressi e i punti esperienza ottenuti. In questo modo, l'elevato livello di difficoltà dei combattimenti sarà bilanciato dalla possibilità di addentrarci liberamente nelle ambientazioni per andare alla ricerca dei potenziamenti, delle armi e delle abilità più adatte al proprio stile di gioco.

Oltre al video di presentazione della versione console di Immortal Planet, sulle pagine di Everyeye.it trovate anche la nostra recensione di Immortal Planet realizzata da Marco D'Amico al lancio del titolo su PC, avvenuto nell'agosto del 2017.