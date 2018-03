Immortal Unchained: Everyeye.it regala 200 chiavi per la Closed Alpha PC!

Si terrà dall'8 al 12 marzo il primo testdi Immortal Unchained : durante la fase di prova su PC sarà possibile dare uno sguardo a due location del gioco e scoprire con mano il gameplay di questo action shooter in terza persona con elementi RPG. Per l'occasione, Everyeye.it vi regalaper la Closed Alpha!

Per ottenere la chiave di accesso alla Closed Alpha di Immortal Unchained per PC Windows (accessibile dall'8 al 12 marzo) basterà effettuare il login su Everyeye.it (registrati) con il proprio account e successivamente cliccare sul pulsante con la scritta "Clicca qui per richiedere il codice" che troverete qui sotto a partire dalle 15:00 di giovedì 8 marzo.

Fatto questo troverete il codice nella vostra pagina profilo (vi basterà cliccare sul vostro nickname in alto a destra su qualsiasi pagina del nostro sito), nella sezione "Codici Beta". La chiave ottenuta potrà essere utilizzata per scaricare il client della Closed Alpha di Immortal Unchained, il codice potrà essere riscattato dalle ore 15:00 di giovedì 8 marzo data di avvio della fase di test.

Affrettatevi, perchè abbiamo a disposizione solamente 200 codici, solamente i più veloci tra di voi potranno partecipare alla fase di test di Immortal Unchained. Buona fortuna!