Immortal Unchained: oltre due ore di gameplay dell'action sci-fi in terza persona

Nella giornata di ieri, Immortal: Unchained è approdato su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il nostro Alessandro Bruni ha subito colto l'occasione per giocare in diretta a questo interessante action in salsa sci-fi sviluppato da Toadman Interactive.

Durante la trasmissione, che come al solito è andata in onda sul canale Twitch di Everyeye, Alessandro ha illustrato le meccaniche di gioco, ha parlato dei pregi e difetti della produzione e ha risposto a tutte le domande degli spettatori intervenuti in chat. Se ve la siete persa, potete rimediare grazie alla replica allegata in apertura di notizia. Immortal Unchained può essere descritto come un RPG “soulslike” con componenti sci-fi ed un’ossatura tutta shooter. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere l'anteprima di Immortal Unchained in attesa della recensione.

