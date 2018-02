Immortal: Unchained riceverà una Closed Beta su PC l'8 Marzo

sono lieti di annunciare che la Closed Beta di Immortal: Unchained sarà disponibile sua partire dal prossimo 8 marzo. Gli utenti Personal Computer sono invitati a registrarsi sul sito ufficiale per richiedere la partecipazione alla versione di prova del gioco.

A partire da giovedì 8 marzo, e fino a lunedì 12 marzo, verrà effettuato il test closed alpha per offrire ai giocatori PC una prima occhiata su due location di Immortal: Unchained, un mondo oscuro e implacabile, dove sarà possibile sperimentare il brutale combattimento e la sparatoria tattica del gioco per la prima volta. I giocatori saranno anche invitati a condividere il loro feedback con il team di sviluppo per aiutare a perfezionare il gioco e saranno incoraggiati a condividere i loro pensieri e le loro esperienze attraverso la pagina Steam di Immortal: Unchained e su altri canali social.

Chi è interessato a partecipare al test, può registrarsi per l'accesso su

ImmortalTheGame.com. I fortunati selezionati saranno quindi contattati con una password per scaricare la demo.

"Siamo entusiasti di offrire ai giocatori PC la prima opportunità di entrare in contatto con Immortal: Unchained il mese prossimo", ha dichiarato Robin Flodin, CEO della Toadman Interactive. "Consideriamo seriamente il feedback dei giocatori e speriamo che, mettendo ora il prodotto nelle mani dei fan di RPG hardcore, saremo in grado di raccogliere dei suggerimenti che ci aiutino a creare un titolo migliore in tempo per il lancio, ovvero un gioco con cui i fan del genere vorranno davvero divertirsi ".

Oltre ad annunciare la demo del gioco, Sold Out e Toadman Interactive hanno anche pubblicato il primo trailer di gameplay di Immortal: Unchained, che mostra il mondo selvaggio e il combattimento sanguinario.

"Non vediamo l'ora di conoscere le prime impressioni dei giocatori di Immortal: Unchained", ha aggiunto Sarah Hoeksma, Direttore Marketing presso Sold Out. "Con più aggiornamenti e bonus per il 2018, speriamo che gli appassionati di giochi di ruolo hardcore saranno entusiasti di scoprire molto di più del mondo dark sci-fi che Toadman sta creando, a mano a mano che ci avviciniamo al lancio.”

Immortal: Unchained sarà disponibile sia in digitale che in versione fisica per PlayStation 4, Xbox One e PC (tramite Steam) nel 2018.