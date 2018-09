Immortal Unchained si scatena nel trailer di lancio

Toadman Interactive, Sold Out e Game Odyssey annunciano che l’RPG sci-fi sparatutto, Immortal Unchained, è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC.

Scatena la tua ira. Liberato dalla tua prigione eterna, sei un'arma definitiva incaricata di salvare il Cosmo da un evento catastrofico che minaccia di porre fine a tutti i mondi. Immergiti in un combattimento tattico dal ritmo serrato che combina spietate sparatorie con brutali combattimenti corpo a corpo. Esplora mondi sci-fi indimenticabili e sconfiggi i leggendari boss per acquisire potenti armi e avere una vasta gamma di scelte e build di armi. Non fidarti di nessuno. Non aspettarti pietà.

"Siamo entusiasti di consegnare finalmente Immortal: Unchained nelle mani dei giocatori", ha dichiarato Robin Flodin, CEO presso Toadman Interactive. "Abbiamo lavorato instancabilmente per offrire un gioco che corrisponda alla visione che Game Odyssey ci ha proposto, e che i nostri fan e la comunità hanno richiesto. Sono incredibilmente orgoglioso di ciò che il team e lo studio hanno realizzato."

"Sono molto felice di vedere le nostre idee e i nostri mondi prendere vita in Immortal: Unchained", ha affermato Nader Moukarim, CEO presso Game Odyssey. "Spero che i giocatori di tutto il mondo apprezzino il gioco e che questo sia l'inizio di qualcosa di più grande."

"Come prima uscita fisica e digitale di Sold Out, Immortal Unchained è un grande risultato per la società", ha dichiarato Garry Williams, CEO presso Sold Out. "È un gioco davvero unico e pensiamo che questa nuova IP offrirà un'alternativa interessante per i fan del genere RPG hardcore".

Lo studio sta già lavorando a contenuti aggiuntivi e aggiornamenti per il gioco, tra cui ulteriori miglioramenti per PlayStation 4 Pro e Xbox One X, una nuova modalità Game Plus e altre interessanti funzionalità che verranno annunciate in seguito.