Immortalare la paura su PS4? Bloodborne, Days Gone e MediEvil tra gli scatti dei giocatori

In occasione della festività di Halloween, il team di PlayStation ha deciso di dedicare Share of the Week, periodico contest di fotografia in-game, alla paura!

Giocatori attivi su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro si sono dunque sbizzarriti nel tentativo di immortalare un luogo, un'atmosfera od un momento particolarmente pauroso all'interno di uno dei propri titoli preferiti. Tra gli scatti condivisi dagli utenti sui canali social, sono stati selezionati i sei scatti vincitori, provenienti da altrettanti giochi disponibili sulla console ammiraglia di casa Sony.

Tra questi ultimi possiamo trovare Hellblade: Senua's Sacrifice, produzione targata Ninja Theory esordita sul mercato nel corso dell'estate del 2017. Seguono il cupo universo di Bloodborne, acclamata creazione di casa FromSoftware, ed uno scatto che immortala il Kratos dell'ultimo God of War. Presenti all'appello anche istantanee tratte dai mondi videoludici di Days Gone, del recente remake di MediEvil e di Evil Within 2. Potete trovare tutte le immagini vincitrici dell'ultima edizione di Share of The Week direttamente in calce a questa news: cosa ve ne pare?



Il tema scelto per la prossima edizione del contest è invece la nuova produzione di Hideo Kojima, approdata sul mercato venerdì 8 novembre ed al centro anche dell'iniziativa "Connectors" di PlayStation Italia: sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione di Death Stranding.