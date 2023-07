Immortality, come nasce un capolavoro? Il making of del gioco di Sam Barlow

Dopo il trionfale esordio su PC e console, Immortality è approdato anche su Netflix Games, in una versione pensata per i dispositivi mobile. A oltre un anno di distanza dal debutto, il capolavoro di Sam Barlow continua a far parlare di sé.

I videogiocatori curiosi di scoprire come abbia potuto prendere forma l'ambizioso progetto possono festeggiare una nuova produzione a firma di NoClip. Il collettivo ha infatti da poco pubblicato un ricco dietro le quinte dedicato proprio allo sviluppo di Immortality. Il making of è disponibile gratuitamente e può essere visionato tramite i canali di NoClip: in apertura a questa news, trovate la versione integrale del documentario.

Con una durata di circa novanta minuti, il dietro le quinte prende in esame diversi aspetti legati alla realizzazione di Immortality. Dalla composizione della sceneggiatura alla registrazione delle sequenze attoriali, che hanno potuto contare sui contributi offerti da Manon Gage, nei panni della protagonista Marissa Marcel, e dalla magistrale Charlotta Mohilin. Dai costumi alle scenografie, passando per l'accoglienza riscontrata tra pubblico e critica videoludica internazionale, il making of realizzato da NoClip esplora ogni aspetto dell'indimenticabile avventura firmata Sam Barlow.



Per ulteriori approfondimenti, vi ricordiamo inoltre che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra intervista a Sam Barlow, dedicata proprio a Immortality.