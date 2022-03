Immortality: confermato il periodo d'uscita del nuovo gioco dall'autore di Her Story

Nel corso dell'ID@Xbox Showcase di marzo 2022 è tornato a mostrarsi Immortality, nuova avventura interattiva creata da Sam Barlow, la mente dietro titoli apprezzati quali Her Story e Telling Lies. Per l'occasione è stata inoltre confermata la finestra di lancio del gioco.

L'opera prodotta da Half Mermaid farà il suo esordio su PC e Xbox Series X/S nel corso dell'estate 2022, con debutto subito dal day one anche su Xbox Game Pass. Non c'è per il momento una data d'uscita più precisa per il titolo, e si dovrà quindi attendere i prossimi mesi per conferme ufficiali da parte dell'autore o del publisher. Immortality di Sam Barlow è stato annunciato durante il Future Games Show trasmesso nel corso dell'E3 2021 ed ha subito attirato l'attenzione per il suo stile particolare.

Immortality viene descritto come una "trilogia di film interattivi", dove lo scopo principale sarà scoprire cosa è accaduto a Marissa Marcel, star del cinema e protagonista di tre pellicole che non hanno mai fatto il loro esordio sul grande schermo. La Marcel scompare poi misteriosamente nel nulla, senza lasciare tracce: tocca al giocatore scoprire cosa è accaduto, indagando sulla sua scomparsa prendendo in esame vari filmati di repertorio che la vedono protagonista.

Le premesse sembrano intriganti: ora non resta che scoprire quando l'opera farà il suo esordio su PC e Xbox.