Immortality ha una data di uscita: l'erede di Her Story anche su Xbox Game Pass

Parte della selezione del Tribeca Games Festival 2022, il nuovo gioco di Sam Barlow è tornato a mostrarsi anche in occasione del PC Gaming Show, con un trailer inedito.

Il filmato, che trovate disponibile direttamente in apertura a questa news, offre agli appassionati di thriller un nuovo sguardo sull'atteso erede di Her Story e Telling Lies. Con Immortality, il team di Half Mermaid conduce i giocatori sulle tracce di Marissa Marcel, attrice di successo che ha calcato le scene tra gli anni Sessanta e gli anni Novanta. In questo arco di tempo, la donna ha rivestito il ruolo di protagonista in tre importanti pellicole. Nessuna di queste, tuttavia, ha poi raggiunto le sale cinematografiche.

Con Marissa Marcel scomparsa nel nulla e i suoi film andati distrutti, i giocatori di Immortality dovranno cercare di capire cosa è davvero accaduto sui set della trilogia cinematografica. Con il nuovo trailer, il team di Sam Barlow conferma che il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 26 luglio 2022 su PC e catalogo Xbox Game Pass.



Per maggiori dettagli sulla produzione, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare il nostro provato di Immortality, realizzato proprio in occasione del Tribeca Games Festival.