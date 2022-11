Immortality ora disponibile su iOS e Android: il gioco è gratis per gli abbonati Netflix

Dopo l'erroneo annuncio di pubblicazione di Immortality nel catalogo Netflix Games, questa volta è davvero giunto il momento di scoprire questo capolavoro anche su dispositivi mobile.

L'ultima opera di Sam Barlow - già autore di Her Story e Telling Lies - approda nel servizio proposto dal colosso dello streaming, e può dunque essere giocata gratuitamente da tutti gli abbonati Netflix. Per avere accesso alla produzione, è sufficiente utilizzare l'App ufficiale del servizio e procedere con il download di Immortality. Di seguito, vi riportiamo anche i link diretti al gioco mobile in versione iOS e Android:

Per maggiori dettagli sul funzionamento del servizio gaming proposto da Netflix, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un ricco speciale dedicato alle caratteristiche di Netflix Games.



Per il pubblico che ancora non conosce l'ultima opera di Sam Barlow, segnaliamo invece la possibilità di recuperare la nostra recensione di Immortality. Thriller interattivo sensuale e coinvolgente, il gioco trascina gli appassionati in una travolgente indagine volta a scoprire il destino di Marissa Marcel. Promettente attrice, quest'ultima è misteriosamente scomparsa dopo aver recitato in tre film, nessuno dei quali approdato al cinema.



Dopo aver sviscerato i segreti di Immortality, vi invitiamo a recuperare la nostra intervista a Sam Barlow, nella quale l'autore videoludico ci ha raccontato la genesi della sua straordinaria creazione.