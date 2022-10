Immortality: l'erede di Her Story disponibile gratis per gli abbonati a Netflix

Con un nuovo trailer dedicato all'acclamata esperienza narrativa firmata Sam Barlow, Netflix ha confermato che Immortality è da oggi disponibile in via gratuita per tutti gli abbonati al servizio di streaming on demand.

Dopo aver lavorato in passato ad altre produzioni di stampo narrativo come Her Story, Telling Lies e Silent Hill Shattered Memories, Sam Barlow ha dato vita ad un prodotto accolto con entusiasmo per aver raccontato una storia profonda, sensuale e molto originale.

Immortality, disponibile tramite abbonamento a Netflix su dispositivi mobile iOS e Android, racconta di Marissa Marcel, un'attrice scomparsa in circostanze misteriose insieme alla trilogia di film a cui ha lavorato:

"Alan Fischer dirige Ambrosio il suo adattamento del famoso romanzo gotico di MG Lewis Il monaco. Ha dato la parte della famigerata Matilda alla sconosciuta Marissa Marcel.

John Durick scrive il suo thriller Minsky pensando a Marcel. Ambientato a New York City, il film riguarda la morte di un famoso artista e Marissa interpreta la musa sospettata di averlo ucciso.



Per il suo canto del cigno, Durick si unisce di nuovo a Marcel dopo essere tornata da una lunga pausa. Il film Two of Everything è un thriller sovversivo che esplora la dualità tra una pop star di successo e la sua controfigura".

Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Immortality.