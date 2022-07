Immortality non ce la fa: rinviato il gioco di Sam Barlow per Xbox e PC Game Pass

Sam Barlow e i ragazzi di Half Mermaid non ce l'hanno fatta a concludere i lavori su Immortality prima della scadenza stabilita, dunque si sono visti costretti a posticipare la data di lancio.

Inizialmente annunciato per il 26 luglio, il nuovo lavoro del creatore di Her Story e Telling Lies è ora previsto per il 30 agosto 2022, sempre su PC e in esclusiva console Xbox Series X|S. Il comunicato stampa ufficiale recita: "Oggi posticipiamo la data di lancio di Immortality al 30 agosto 2022. Ci sono volute decadi affinché i lavori di Marissa Marcel vedessero la luce, per questo siamo felici di impiegare un altro mese per assicurarci che l'esperienza sia sufficientemente rifinita. Ci auguriamo che tutti coloro in attesa del gioco accettino questo male necessario e continuino a prepararsi per scavare nel più grande mistero al quale abbiamo mai tentato di dare una risposta: 'Cosa è successo a Marissa Marcel?'".

Per farsi perdonare, Barlow & co. hanno pubblicato i quattro screenshot nuovi di zecca che potete trovare e ammirare in calce a questa notizia. Immortality, ricordiamo, debutterà nei cataloghi di Xbox e PC Game Pass immediatamente al day one.