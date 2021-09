Immortality è il nuovo gioco di Sam Barlow, autore di Her Story e Telling Lies

Il Future Games Show si chiude con una gradita sorpresa: il publisher Half Mermaid ha infatti presentato Immortality, la nuova avventura interattiva di Sam Barlow, già autore di Her Story e Telling Lies.

Gli autori Sam Barlow e Half Mermaid hanno svelato al grande pubblico dell'E3 2021 il loro nuovo progetto Immortality accompagnato da un trailer di presentazione. Dopo il successo di Her Story e di Telling Lies, Barlow torna con un'avventura grafica inedita: il thriller interattivo racconterà la storia di Marissa Marcel, una star del cinema che ha girato tre film, nessuno dei quali ha fatto il proprio esordio sul grande schermo. L'attrice scompare misteriosamente nel nulla e spetterà ai giocatori venire a capo dell'intricato caso che la vede coinvolta.

La scrittura di Immortality vede la partecipazione di alcune illustri penne del mondo del cinema e delle serie TV tra cui spiccano Allan Scoot autore di Don't Look Now e Queen's Gambit, Amelia Grey che ha lavorato a Mr. Robot e Maniec e Barry Gifford di Wild at Heart e Lost Higway. Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Immortality uscirà nel corso del 2022 su PC. Come sempre vi terremo aggiornati.