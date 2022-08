Immortality da oggi su Xbox Game Pass: accoglienza da urlo per l'erede di Her Story

Con già diversi giochi confermati su Xbox Game Pass ad ottobre, l'estate del servizio di abbonamento Microsoft si chiude in grande stile, con una straordinaria accoglienza per l'esordio di Immortality.

La nuova produzione firmata da Sam Barlow raccoglie l'eredità trasmessa da Her Story e Telling Lies, conquistando all'unanimità l'approvazione della critica videoludica. Nel momento in cui scriviamo, il noto portale Metacritic riporta un Metascore di 92/100 per Immortality. Il gioco accoglie inoltre numerosi Perfect Score, mentre nessuna votazione si attesta al di sotto dell'80/100.



Dopo aver dato i natali a Silent Hill: Shattered Memories, Sam Barlow torna a conquistare le menti dei videogiocatori con un articolato intrigo videoludico, ambientato questa volta tra i set cinematografici. Attrice protagonista di tre pellicole che non hanno mai visto la luce in sala - Ambrosio (1968); Minsk (1970); Two of Everything (1999) - Marissa Marcel è misteriosamente scomparsa senza lasciare traccia. Allo stesso modo, anche la sua trilogia cinematografica è stata dimenticata. Ma cosa ne è stato di questo astro nascente del cinema? Per scoprirlo, i giocatori dovranno scandagliare frammenti di riprese e dietro le quinte, alla ricerca di indizi sul destino della donna.

Come già annunciato da Half Mermaid, Immortality debutta martedì 30 agosto 2022 su PC, Xbox Series X|S e dispositivi mobile (via Netflix Games). Sin dal Day One, il nuovo gioco di Sam Barlow entra inoltre a far parte del catalogo Xbox Game Pass, che di recente aveva già accolto l'ottimo Two Point Campus. Potete scoprire tutti i dettagli - ma non troppi - nella nostra recensione di Immortality, a firma di Cristina Bona.