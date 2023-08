Immortality pronto a varcare i confini PC e Xbox: la versione PS5 è in arrivo!

Dopo aver ottenuto grandissimi successi su PC, Xbox Series X/S e sistemi mobile, Immortality è pronto a raggiungere nuovi lidi, precisamente quelli di PlayStation 5. A confermato è il director Sam Barlow in persona attraverso un brevissimo ma chiaro messaggio su Twitter/X.

Rispondendo infatti ad un suo follower che chiedeva informazioni sulla possibile esistenza di una versione per la console ammiraglia di casa Sony, Barlow si è limitato a rispondere con un "ci stiamo lavorando", aggiungendo infine una faccina sorridente che sembra confermare come un futuro sbarco su PS5 di Immortality è da considerare ipotesi davvero concreta, sebbene per il momento non ci sia nessun indizio su quando dovrebbe essere disponibile la nuova versione del gioco.

Da tenere inoltre presente che Immortality sta per lasciare il catalogo Xbox Game Pass, dove non sarà più disponibile dopo il 31 agosto. Chissà che la versione PS5 non possa essere annunciata a sorpresa già nei prossimi giorni, così da attirare le attenzioni di tutti gli appassionati PlayStation pronti a scoprire una delle avventure interattive più avvincenti degli ultimi anni.

A tal proposito, la nostra recensione di Immortality vi ricorda esattamente quanto grande si è dimostrata l'opera di Barlow, una di quelle che vale la pena vivere e rivivere più volte.