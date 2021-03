Immortals, Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs Legion in sconto: promo giochi Ubisoft

Marzo si apre con una nuova promozione Ubisoft su Amazon: tre giochi della casa francese sono in vendita a prezzo scontato per un periodo limitato. Nello specifico si tratta di Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion e Immortals Fenyx Rising, in offerta in versione Limited Edition.

Tutte le versioni includono contenuti extra come DLC con armi, maschere e altri bonus digitali da usare in-game. Di seguito tutte le offerte.

Offerta Immortals Fenyx Rising

Immortals Fenyx Rising è in sconto a 39.99 euro, la Limited Edition include il Pacchetto Armi Benedette di Orione:

Spada : secondo la leggenda, questa lama è abbastanza affilata da tagliare una stella del firmamento. Persino le costellazioni temono l'eroe che impugna questa spada

: secondo la leggenda, questa lama è abbastanza affilata da tagliare una stella del firmamento. Persino le costellazioni temono l'eroe che impugna questa spada Ascia : anche la più bella delle stelle cadenti è invidiosa dell’arco di quest’ascia leggendaria

: anche la più bella delle stelle cadenti è invidiosa dell’arco di quest’ascia leggendaria Arco : brandisci il cosmico potere di una stella cadente quando scocchi le tue frecce

: brandisci il cosmico potere di una stella cadente quando scocchi le tue frecce Ali Prisma: ogni singola Ciocca di ciascuna piuma contiene tutti i colori dell’arcobaleno. Queste ali sono l’orgoglio di dedalo

Assassin's Creed Valhalla in sconto

Assassin's Creed Valhalla Limited Edition costa 49.99 euro, oltre al gioco questa edizione include il Pacchetto Insediamento del Berserker, il Lupo Destriero Hati e un Set di Rune.

Watch Dogs Legion offerta

Compra Watch Dogs Legion a 39.99 euro, include il Pacchetto Dissidente Londinese con tre maschere digitali da usare in-game.