Immortals Fenyx Rising 2 cancellato? Ubisoft commenta i rumor, il focus è su grandi brand

Nelle scorse ore VGC ha diffuso un report sulla presunta cancellazione di Immortals Fenyx Rising 2, con una nota sulle pagine di IGN USA il publisher francese ha commentato la notizia, senza confermar però i rumor.

"Siamo impegnati in una strategia globale a lungo termine e in tal senso stiamo riallocando risorse dal nostro studio in Quebec verso altri team e altri progetti non ancora annunciati", inizia così la nota di Ubisoft, che poi continua: "questi team hanno accumulato una grande esperienza e in futuro lavoreranno per accelerare lo sviluppo di progetti chiave focalizzati sui nostri grandi brand. Non abbiamo altro da condividere al momento."

Immortals Fenyx Rising ha riscosso un discreto successo grazie al passaparola ma sembra che la maggior parte delle copie sia stata vendita grazie a offerte, sconti e promozioni, generando un ritorno economico non all'altezza delle aspettative.

Ubisoft avrebbe (sempre secondo il report di VGC) dubbi riguardo la possibilità che Immortals possa diventare un franchise di enorme successo e come parte di un processo di taglio di costi l'IP potrebbe essere stata accontonata, destino che potrebbe toccare in futuro anche ad altre serie e giochi del publisher francese, che per i prossimi anni ha pianificato almeno 11 giochi di Assassin's Creed tra nuovi giochi e remake.