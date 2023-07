Immortals Fenyx Rising 2 cancellato da Ubisoft? Preoccupanti voci sul futuro della serie

Nonostante diverse voci sulla possibile esistenza di Immortals Feyx Rising 2 emerse nel corso del 2022, sembra che il secondo episodio della serie, tra l'altro ancora mai annunciato ufficialmente da Ubisoft, non vedrà mai la luce in futuro.

Ad affermarlo è il portale Video Games Chronicle, che riporta le voci di fonti anonime strettamente collegate al progetto, secondo le quali lo sviluppo di Immortals Fenyx Rising 2 era nelle prime fasi, per poi venire interrotto all'inizio di luglio 2023: i dirigenti di Ubisoft avrebbero preso questa decisione a causa di presunte difficoltà nel rendere l'IP fortemente popolare presso il pubblico di massa, e questo nonostante l'ottima accoglienza generale riservata da critica e pubblico all'originale Immortals Fenyx Rising del 2020 sviluppato da Ubisoft Quebec.

Stando a quanto appresso da VGC, Immortals Fenyx Rising avrebbe raggiunto un pubblico di discrete dimensioni solo attraverso i vari sconti e promozioni che hanno riguardato il primo episodio nel corso del tempo. In Europa, inoltre, le vendite del gioco sono state del 70% inferiori ai numeri registrati da Assassin's Creed Valhalla pubblicato un mese prima, sebbene in questo caso si parli comunque dell'IP più forte tra quelle in possesso di Ubisoft.

Le stesse fonti di VGC hanno aggiunto che il futuro di Immortals Fenyx Rising appare ora fortemente in bilico considerate le strategie di Ubisoft ora del tutto focalizzate sui brand più forti a livello commerciale. Già negli scorsi mesi del resto si erano diffusi voci su IP Ubisoft a rischio in seguito ad un taglio dei costi adoperato dalla compagnia francese, e non è quindi da escludere che la complicata situazione abbia colpito anche Immortals Fenyx Rising.

In ogni caso si rimane per ora nell'ambito dei rumor e non delle certezze assolute, considerato per l'appunto che Immortals Feyx Rising 2 non è mai stato rivelato al pubblico. Ma sarà davvero la fine per il franchise?