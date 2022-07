Immortals Fenyx Rising 2, un nuovo leak ci mostra l'estetica del gioco

Come vi abbiamo già anticipato nella giornata di ieri, sembra che Immortals Fenyx Rising 2 sarà molto diverso dal precedente. Ora, un nuovo artwork spuntato in rete sembra confermare queste ipotesi.

Il titolo, come potete anche osservare dall'immagine in calce alla notizia, appare essere impostato verso un'estetica meno colorata e di forte ispirazione tribale, riprendendo le voci che vedono il nuovo gioco della serie ambientato in Polinesia.



Sia l'artwork che le notizie arrivano dal noto insider Jeff Grubb, il quale ha confermato nel suo podcast su YouTube che Immortals Fenyx Rising 2 sarà uno spinoff e verrà curato dal medesimo del precedente - ovvero Ubisoft Quebec - con il nome in codice Oxygen. Grubb riferisce che il titolo è ancora in fase di pre-produzione e non dovrebbe arrivare sugli scaffali dei negozi prima del 2025.

Le voci riguardati la nuova ambientazione del gioco sembrano inoltre essere (in apparenza) confermate da alcuni nuovi annunci di lavoro legati al gioco, con riferimento esplicito a doppiatori polinesiani.

Quale che sia il setting del prossimo Immortals Fenyx Rising, è indubbio che Ubisoft stia puntando molto sul gioco. Lo stesso Julien Galloudec, Associate Director del primo capitolo, ha rivelato che Ubisoft punta a trasformare Immortals Fenyx Rising in un franchise.