Immortals Fenyx Rising 2 era un mix tra Zelda Wind Waker ed Elden Ring? Spunta un rumor

Come ormai ben saprete, secondo le voci di corridoio Immortals Fenyx Rising 2 sarebbe stato cancellato da Ubisoft per aumentare le dimensioni del team al lavoro su Assassin's Creed Red. A girare il coltello nella piaga ci pensano le ultime indiscrezioni sul gioco, che aveva grandi ambizioni.

Stando a quanto riportato su Axios, un dipendente Ubisoft che non ha voluto svelare la propria identità per ovvie ragioni avrebbe inviato alla testata una serie di informazioni interne in merito al progetto cancellato. Secondo la fonte, il gioco era ambientato in Polinesia proprio come sostenuto dagli ultimi rumor e l'ambientazione era il frutto della collaborazione fra il team di Ubisoft Quebec e una serie di esperti provenienti dal posto.

L'insider sostiene che la software house aveva ambizioni enormi per il seguito di Immortals Fenyx Rising, che è stato sviluppato in poco più di un anno. Proprio per tale ragione, il team voleva concentrare tutte le proprie forze per creare qualcosa di più grande e senza alcuna fretta, sfruttando anche il nuovo motore grafico di Assassin's Creed, che avrebbe dato al prodotto uno stile più realistico e meno fumettoso.

L'aspetto più importante riguarda però le principali fonti d'ispirazione di Immortals Fenyx Rising 2, visto che si parla di Elden Ring e The Legend of Zelda: The Wind Waker. Dall'open world di FromSoftware il gioco avrebbe ereditato l'esplorazione: pare vi fosse l'intenzione di lasciare il giocatore libero di esplorare il mondo senza troppi indicatori, al contrario di quanto avviene in molte altre produzioni Ubisoft. La struttura della mappa era invece ispirata al titolo Nintendo, visto che l'ambientazione consisteva in un arcipelago da esplorare tramite l'ausilio di un'imbarcazione.

In attesa di scoprire se in futuro l'azienda francese avrà un ripensamento sul progetto, mai annunciato ufficialmente, vi ricordiamo che Ubisoft ha deciso di concentrare tutte le proprie forze sui suoi brand di maggiore successo.