Immortals Fenyx Rising 2 in sviluppo presso Ubisoft Quebec? Dettagli da Tom Henderson

Secondo il noto insider Tom Henderson, Ubisoft starebbe preparando un grande evento con 20 giochi, tra produzioni già note ed altre invece ancora da annunciare. E una di queste potrebbe essere legata a una recente nuova IP che ha riscosso un buon successo di critica e pubblico.

Per Henderson è praticamente sicuro che la compagnia francese sia al lavoro su Immortals Fenyx Rising 2, seguito dell'open world basato sulla mitologia greca uscito alla fine del 2020. Stando alle prime informazioni raccolte dal leaker, il titolo sarebbe ancora una volta in sviluppo presso Ubisoft Quebec, già autori del primo capitolo, e sarebbe in fase di pre-produzione. Per questo motivo, quindi, non ci sarebbe ancora nessuna possibile finestra di lancio per il prossimo episodio della serie.

In ogni caso Ubisoft Quebec avrebbe di recente assunto nuovo personale per lavorare al progetto, senza contare che lo studio sarebbe al lavoro anche su un nuovo titolo di Assassin's Creed. Per il resto però non ci sono altre informazioni concrete sul gioco: se davvero un grande evento targato Ubisoft è in preparazione, non è da escludere che informazioni più concrete possano arrivare in quella sede, e non è nemmeno chiaro su quali piattaforme potrebbe compiere il suo esordio.

Un nuovo episodio in ogni caso non sarebbe una sorpresa: del resto, Ubisoft aveva già confermato che Immortals Fenyx Rising sarebbe diventato un franchise, alla luce anche delle ottime vendite riscontrate dal gioco.