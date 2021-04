Immortals Fenyx Rising si aggiorna alla versione 1.3.0: peso della patch e novità

Ubisoft ha appena pubblicato su tutte le piattaforme l'aggiornamento 1.3.0 per Immortals Fenyx Rising, che risolve una serie di problematiche segnalate dai videogiocatori, migliora le perfomance e la stabilità, e introduce il supporto al prossimo DLC, "Gli Dei Perduti".

Dimensioni della patch 1.3.0 di Immortals Fenyx Rising

Nintendo Switch: 2,97 GB

PS4: 4,82 GB

PS5: 3,18 GB

Xbox One: 5,82 GB

Xbox Series X|S: 5,82 GB

PC: 4,9 GB

Il nuovo aggiornamento introduce anzitutto il supporto a "Gli Dei Perduti", terza espansione destinata a completare il programma post-lancio a pagamento del Season Pass. In questa nuova avventura, la cui data di lancio non è ancora stata divulgata, i giocatori potranno sperimentare un nuovo stile di esplorazione e combattimento con visuale dall'alto e fare la conoscenza di una nuova eroina, Ash, imbarcandosi in un epico viaggio per riunire gli dei greci.

In aggiunta a ciò, la patch 1.3.0 migliora la stabilità e le performance, e risolve un bel po' di problemi legati alla progressione delle quest, alle attività e al gameplay. Tra i tanti, ad esempio, sono stati corretti un bug che impediva a Fenyx di interagire con il portale nella missione "Emergenza Familiare" e un problema che impediva l'avvio della quest "Saving Our Hides". Potete anche dire addio al bug che rendeva Medusa immune ai danni e a quello che impediva l'assegnazione della benedizione finale di Atena al giocatore. Per la lista completa degli aggiustamenti vi consigliamo di consultare il forum ufficiale di Ubisoft. Avete già visto la nostra video recensione del secondo DLC di Immortals Fenyx Rising, Miti d'Oriente?