Immortals Fenyx Rising si fa animazione in vista del lancio: i nuovi teaser trailer!

Si avvicina il momento della pubblicazione della commedia dalle atmosfere epiche in sviluppo presso gli studi di casa Ubisoft. Per festeggiare, la software house francese ha presentato un'iniziativa speciale dedicata a Immortals: Fenyx Rising.

Le atmosfere e i personaggi del titolo sono infatti state ricreate in versione animata. I contenuti sono poi stati resi protagonisti di tre nuovi teaser trailer a tema, che potete visionare direttamente in apertura e in calce a questa news. Il trittico di filmati rappresenta tuttavia solamente un piccolo antipasto, in vista di un secondo e imminente appuntamento. I video anticipano infatti la pubblicazione di un inedito trailer di Immortals: Fenyx Rising, ovviamente in versione animata. Quest'ultimo sarà pubblicato nel corso della giornata odierna martedì 24 novembre, con appuntamento fissato per le ore 18:00 del fuso orario italiano.



L'attesa per scoprire qualche dettaglio aggiuntivo sulle atmosfere della produzione non sarà dunque lunga. Nel frattempo, ricordiamo che di recente Ubisoft ha presentato il piano di supporto post-lancio pensato per la produzione, con espansioni e DLC gratis in arrivo su Immortals: Fenyx Rising. Per maggiori informazioni sul fronte del gameplay, ricordiamo inoltre che sulle pagine di Everyeye è disponibile un ricco provato di Immortals: Fenyx Rising, a cura del nostro Giuseppe Arace.