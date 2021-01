Immortals Fenyx Rising: l'Artbook ufficiale ha una data d'uscita

La casa editrice Dark Horse fissa la data di lancio di The Art of Immortals Fenyx Rising, l'Artbook ufficiale del frizzante action ruolistico sviluppato da Ubisoft Quebec e disponibile da inizio dicembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia, PS5 e Xbox Series X/S.

Nelle 200 pagine che compongono questo volume, gli appassionati di avventure GDR a mondo aperto possono ammirare tutti i bozzetti preparatori, i render e i disegni realizzati dal team creativo di Ubisoft per plasmare la colorata dimensione digitale dell'Isola d'Oro di Immortals Fenyx Rising.

Le diverse sezioni di cui si compone l'Artbook mostrano le tappe fondamentali del processo di sviluppo portato avanti dalla sussidiaria canadese di Ubisoft per ideare il personaggio di Fenyx, le ambientazioni open world, le creature da affrontare e la ricca pletora di architetture, armi, equipaggiamenti e oggetti scenici che abbelliscono e stratificano il gioco.

Ciascun disegno è corredato dalla relativa scheda informativa, con numerosi retroscena degli sviluppatori e il commento dei disegnatori (il volume, lo ricordiamo, è disponibile solo in lingua inglese). Sulle pagine di Amazon.it, The Art of Immortals Fenyx Rising viene messo a listino al prezzo di 39,17 euro, con lancio previsto per il 21 gennaio. Per un ulteriore approfondimento su questo titolo, vi rimandiamo alla nostra recensione del sorprendente open world Immortals Fenyx Rising.