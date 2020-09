Immortals Fenyx Rising in azione: un ricco gameplay del GDR à la Zelda

Inizialmente presentato come Gods & Monsters, il titolo Ubisoft si è nel tempo evoluto, per tornare ora a mostrarsi al pubblico come Immortals Fenyx Rising.

L'action adventure dalle tonalità ricche ed accese, promette di accompagnare i videogiocatori in un'antica Grecia permeata di fascino, magia e mitologia. Tra combattimenti, esplorazione e risoluzione di puzzle, la nuova IP firmata Ubisoft richiama le atmosfere della serie The Legend of Zelda e, in particolare, del suo più recente esponente: l'apprezzato Breath of the Wild. In occasione dell'appuntamento con il secondo episodio di Ubisoft Forward, il team di sviluppo ha presentato un nuovo trailer di Immortals Fenyx Rising, col quale è stata peraltro svelata la data di uscita del gioco.

La Redazione di Everyeye vi ha contestualmente potuto raccontare le proprie impressioni sulla produzione. Il nostro Francesco Fossetti ha infatti testato il gioco con mano e ve ne ha parlato in un ricco provato di Immortals Fenyx Rising. Ora, vi proponiamo una ricca sessione di gameplay dell'avventura mitologica, della durata di ben 30 minuti. Un'occasione preziosa per dare uno sguardo più approfondito alle meccaniche esplorative, al combat system e alle atmosfere di Immortals Fenyx Rising.

Come di consueto, trovate il video direttamente in apertura a questa news, oppure sul Canale YouTube di Everyeye: vi auguriamo una buona visione!