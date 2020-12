Immortals Fenyx Rising è ancora più bello su PC con la nuova patch

Le fucine digitali di Ubisoft Quebec sfornano un importante aggiornamento per Immortals Fenyx Rising che introduce, tra le altre cose, anche una nuova modalità grafica su PC.

Nelle note della che accompagnano la patch 1.03 dell'avventura fantasy in salsa zeldesca, spicca infatti l'introduzione della nuova modalità grafica Ultra Quality e dei parametri del relativo preset nei menù della versione PC.

La nuova impostazione grafica promette di migliorare le ombre, la qualità delle texture dell'ambiente di gioco, l'illuminazione e gli effetti particellari. Sempre grazie al nuovo aggiornamento, la sussidiaria canadese di Ubisoft apporta delle migliorie alla stabilità e alle prestazioni su tutte le piattaforme, risolvendo errori come l'audio mancante su Windows 7 e 8, i freeze riscontrati dagli utenti dopo aver effettuato un Viaggio Veloce al termine della fase di tutorial e malfunzionamenti vari nella progressione delle missioni.

La patch 1.03 dovrebbe essere già disponibile al download su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, come pure su Google Stadia ma in via del tutto automatica. Se volete saperne di più su questo progetto a mondo aperto, sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Immortals Fenyx Rising a firma di Giuseppe Arace.