Immortals Fenyx Rising e il cambio di nome per Monster Energy: Ubisoft smonta la teoria

Lo sviluppatore capo di Ubisoft Quebec, Scott Phillips, ha smontato la teoria del cambio di nome di Gods & Monsters in Immortals Fenyx Rising causato da una disputa legale con Monster Beverage per un brevetto legato a Monster Energy Drink.

Dalle colonne di GameSpot, l'autore di Ubisoft Quebec ha discusso del cambio di nome di Immortals Fenyx Rising raccontando che "alla fine del 2019 abbiamo avuto più tempo da dedicare al progetto. Insieme a tutti gli sviluppatori, gli autori e i membri del nostro team, l'abbiamo giocato per tutto il giorno e alla fine ci siamo chiesti 'OK, adesso cosa vogliamo fare dal punto di vista narrativo, artistico e visivo?', e così abbiamo deciso di voler dare maggiore spazio al viaggio compiuto da Fenyx e al suo rapporto con gli dei. La presenza della voce narrante che accompagna Fenyx nel suo viaggio deriva da questo. Volevamo rendere tale elemento il fulcro del gioco, da qui la scelta del nuovo nome".

Il lancio di Immortals Fenyx Rising è previsto per il 3 dicembre su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia, PS5 e Xbox Series S e S. Se volete approfondire la conoscenza di questa avventura action ruolistica, vi rimandiamo al nostro speciale su Immortals Fenyx Rising ispirato a Zelda, in cui Francesco Fossetti illustra nel dettaglio gli elementi ludici, grafici e contenutistici dell'ultima proprietà intellettuale targata Ubisoft.