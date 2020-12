Immortals Fenyx Rising: come aumentare la Salute Massima

L’ultimo open world targato Ubisoft, chiamato Immortals Fenyx Rising e creato dagli autori di Assassin’s Creed Odyssey, è riuscito a stupire positivamente critica e pubblico, nonostante i livelli produttivi non siano quelli di un blockbuster di primissimo livello.

Immortals Fenyx Rising mescola sapientemente meccaniche care a diversi prodotti open-world pubblicati nel corso di questa generazione, tra cui spiccano sicuramente gli influssi positivi di Zelda: Breath of the Wild, del quale viene ripreso il sistema di arrampicata e gestione della stamina, la possibilità di planare dalle grandi altezze e una meccanica di enigmi ambientali molto simile a quella dei Sacrari dell’esclusiva Nintendo, e del sopracitato Assassin’s Creed Odyssey, del quale invece condivide la mitologia greca, l’ambientazione e la scrittura con qualche vena di comicità. Nonostante questi numerosi punti di contatto, però, Immortals Fenyx Rising possiede anche una grande quantità di meccaniche peculiari che contribuiscono alla capacità del prodotto di crearsi una propria identità.

Tra queste, figura anche il sistema di gestione della salute del personaggio che guiderete all’interno della sua avventura nelle terre mitologiche del gioco, il cui funzionamento andrà compreso al meglio per evitare di fare una brutta fine nelle situazioni più concitate. In particolare, il vostro protagonista inizierà la sua avventura con 3 barre che identificano la sua salute massima: mano a mano che subirete danni, queste barre si svuoteranno, e quando una delle tre si svuoterà completamente non potrà più essere ripristinata automaticamente, ma solamente utilizzando la cura manuale. Al contrario, una barra di salute danneggiata solo parzialmente tornerà a riempirsi lentamente, ma in modo automatico, una volta che sarete usciti dal combattimento.

Per poter aumentare la vostra salute massima, e affrontare di conseguenza avversari più potenti e pericolosi, avrete due possibilità: potrete cercare ed equipaggiare pezzi di armatura migliori, che conferiscono bonus alla salute massima, oppure potrete raccogliere l’Ambrosia, una risorsa speciale che può essere trovata all’interno del mondo di gioco. Nel primo caso, ricordate che il potenziamento che otterrete non sarà però permanente, ma sarà legato all’oggetto equipaggiato: una volta rimosso, perderete anche il bonus che esso fornisce. Al contrario, ottenere Ambrosia è un modo sicuro per permettervi di aumentare permanentemente, seppur di poco, la vostra salute massima.

Nel caso in cui desideriate sapere qualcosa in più sul gioco, vi raccomandiamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Immortals Fenyx Rising. Se invece volete iniziare la vostra avventura all'interno della mitologia greca con il piede giusto, non perdetevi il set di armi gratuito per Immortals riscattabile come bonus tramite Twitch Prime.