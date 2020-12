Immortals Fenyx Rising: ecco come gira su Nintendo Switch

Immortals Fenyx Rising è disponibile ormai da qualche giorno su tutte le principali piattaforme, anche Nintendo Switch. Se state valutando l'acquisto sulla console ibrida della Grande N, ecco tutto quello che occorre sapere delle prestazioni del gioco in questa versione.

Nel nostro nuovo video, appena caricato sul canale YouTube di Everyeye, è infatti possibile vedere come gira il gioco Ubisoft sulla console Nintendo e valutare di conseguenza l'acquisto. Come scritto anche nel nostro approfondimento sulla versione Switch di Immortals Fenyx Rising a cura di Michele Verardi, il titolo ha ricevuto un buon porting e grazie ad alcune funzionalità come il cross-save è possibile anche acquistarne più versioni e passare ad esempio da quella next-gen a quella portatile senza perdere un solo minuto di progressi. Se invece non siete in possesso di Switch, potete sempre provare la demo di Immortals Fenyx Rising su Google Stadia, servizio che è ora perfettamente funzionante anche su iOS e consente ai giocatori di passare anche in questo caso dalla modalità fissa a quella portatile, a patto di avere dispositivi con una buona connessione.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la recensione di Immortals Fenyx Rising.