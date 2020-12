Immortals Fenyx Rising: come migliorare Armi e Armature

Il nuovissimo open-world targato Ubisoft, sebbene si discosti parecchio per quanto riguarda lo stile generale dalle produzioni tipiche dell’azienda francese, mantiene molte delle caratteristiche peculiari delle serie Ubisoft più blasonate, tra cui ad esempio i più recenti capitoli di Assassin’s Creed.

In maniera simile a quanto accade all’interno della serie di punta del colosso francese, infatti, anche durante l’avventura con Immortals Fenyx Rising il vostro personaggio potrà scoprire, raccogliere ed utilizzare una grande quantità di armi differenti, caratterizzate ciascuna da un certo livello di rarità e qualità, che ne identificano anche il potenziale che vi permettono di scatenare durante i combattimenti. Un discorso del tutto analogo può essere fatto anche per tutti i pezzi di armatura ed equipaggiamento che sarà possibile recuperare durante l’esplorazione del vasto mondo di gioco, oppure come ricompensa per missioni, attività secondarie o per il completamento degli enigmi ambientali.

Sebbene durante le prime ore di gioco le armi e armature a vostra disposizione non saranno molte, e non vi faranno sentire troppo il bisogno di avere una maggiore protezione o potenza di fuoco, non tarderà ad arrivare il momento in cui sentirete la necessità di migliorare il vostro arsenale. Nel caso in cui non abbiate a disposizione oggetti migliori, potrete cavarvela potenziando quelli già in vostro possesso, in modo da aumentare e migliorarne le caratteristiche complessive.

Per farlo, dovrete innanzitutto completare il prologo del gioco, che una volta completato vi permetterà di accedere alla Sala degli Eroi: all’interno di quest’ultima si trova una sezione dedicata alla Forgia di Efesto, con la quale potrete interagire premendo il tasto Triangolo su Playstation o Y su Xbox. In questo modo si aprirà un menu che metterà in evidenza le armi e armature attualmente equipaggiate: selezionando un oggetto attraverso lo spostamento del cursore sullo schermo, potrete visualizzarne le statistiche attuali, quelle che otterrebbe a seguito di un potenziamento, e le risorse richieste per effettuare l’eventuale upgrade. Quest’ultime possono essere di quattro tipi differenti, e sono recuperabili in diversi modi, durante l’esplorazione del mondo di gioco oppure come ricompense per il completamento di missioni principali, attività secondarie, sfide, enigmi ambientali e tutto quello che il gioco mette a disposizione del giocatore. Ecco la lista completa delle quattro risorse presenti in Immortals Fenyx Rising e degli usi che se ne possono fare:

Frammento Adamantino Giallo : utilizzato per potenziare la quantità delle Pozioni e delle Frecce trasportabili dalla protagonista; si può trovare all’interno di bauli del tesoro e dagli Agglomerati di Frammenti Gialli.

: utilizzato per potenziare la quantità delle Pozioni e delle Frecce trasportabili dalla protagonista; si può trovare all’interno di bauli del tesoro e dagli Agglomerati di Frammenti Gialli. Frammento Adamantino Blu : utilizzato per potenziare armi, armature ed elmi per la protagonista; si può trovare all’interno di bauli del tesoro, sconfiggendo i nemici comuni e dagli Agglomerati di Frammenti Blu.

: utilizzato per potenziare armi, armature ed elmi per la protagonista; si può trovare all’interno di bauli del tesoro, sconfiggendo i nemici comuni e dagli Agglomerati di Frammenti Blu. Frammento Adamantino Rosso : utilizzato per potenziare le armi della protagonista; si può trovare all’interno di bauli del tesoro sorvegliati, sconfiggendo i nemici unici e dagli Agglomerati di Frammenti Rossi.

: utilizzato per potenziare le armi della protagonista; si può trovare all’interno di bauli del tesoro sorvegliati, sconfiggendo i nemici unici e dagli Agglomerati di Frammenti Rossi. Frammento Adamantino Viola: utilizzato per potenziare armature ed elmi della protagonista; si può trovare all’interno di bauli del tesoro epici e dagli Agglomerati di Frammenti Viola.

Una volta che avrete accumulato sufficienti risorse per effettuare il potenziamento che desiderate, non dovrete fare altro che accedere alla Forgia di Efesto all’interno della Sala degli Eroi, dopodiché selezionare l’oggetto che avete scelto di migliorare e tenere premuto il tasto Cerchio, su Playstation, o B, su Xbox: al termine del processo il vostro oggetto otterrà le statistiche migliorate, e le risorse necessarie verranno tolte dal vostro deposito. Tramite la pressione del tasto Quadrato, su Playstation, o X, su Xbox, invece, potrete visualizzare l’intera lista dei potenziamenti disponibili per ogni pezzo di equipaggiamento attualmente equipaggiato.

Oltre a cercare di mantenere sempre un alto potenziale offensivo e una grande capacità di assorbire i colpi, durante l'avventura in Immortals Fenyx Rising dovreste anche cercare di migliorare il più possibile la vostra salute massima. Nel caso in cui vogliate saperne di più sul gioco, vi raccomandiamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Immortals Fenyx Rising.