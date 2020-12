Immortals Fenyx Rising: come ottenere un'armatura gratis con la demo su Stadia

Se siete intenzionati a giocare Immortals Fenyx Rising su una qualsiasi piattaforma, sappiate che grazie alla demo presente solo per un periodo di tempo limitato su Google Stadia è possibile sbloccare un'esclusiva armatura esotica nella versione definitiva del gioco.

Per poter accedere a questo contenuto occorre innanzitutto accedere a Google Stadia (la demo è un contenuto gratuito, non richiede un abbonamento al servizio Pro) da un qualsiasi dispositivo supportato e avviare la versione di prova del gioco Ubisoft. Completate la breve demo, che si conclude dopo la sconfitta di un grosso boss, e al termine del filmato vi ritroverete di fronte ad un menu che chiede al giocatore se ha intenzione di collegare il proprio account Ubisoft Connect. A questo punto non dovete far altro che accettare ed effettuare l'accesso al vostro profilo. L'ultimo passaggio da seguire consiste nel visitare la pagina ufficiale delle ricompense di Immortals Fenyx Rising su Ubisoft Connect, cliccare sull'immagine dell'armatura con la dicitura "Play the Click-to-Play demo" e riscattare l'oggetto cliccando sul tasto blu. Così facendo, al primo avvio del gioco (probabilmente subito dopo aver portato a termine il tutorial), vi ritroverete questa particolare armatura esotica all'interno dell'inventario e potrete utilizzarne l'aspetto anche per personalizzare le altre corazze. Ovviamente Google Stadia e la piattaforma sulla quale giocherete il titolo devono essere entrambe collegate allo stesso account Ubisoft, altrimenti non potrete usufruire dell'offerta. Se invece giocherete il titolo proprio sulla piattaforma di gaming in streaming targata Google non dovete preoccuparvi di questo particolare.

Va precisato che la demo non resterà attiva per sempre su Google Stadia e, come scritto nella descrizione del prodotto sulla pagina ufficiale, sarà possibile provare il titolo Ubisoft fino al prossimo 21 dicembre 2020, data dopo la quale verrà definitivamente rimossa dalla piattaforma. Avete quini circa tre settimane per completare la demo (potete farlo anche dopo l'uscita del gioco) e recuperare la ricompensa.

A proposito di contenuti gratuiti per il gioco, vi ricordiamo che avete ancora qualche giorno di tempo per approfittare dell'estensione di Twitch creata da Ubisoft per ottenere gratuitamente un intero set di armi ghiacciate per Immortals Fenyx Rising. Sulle nostre pagine potete anche trovare la recensione di Immortal Fenyx Rising a cura di Giuseppe Arace, che ha premiato il gioco Ubisoft con un 8.3.