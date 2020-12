Immortals Fenyx Rising: come ottenere l'Elettro e a cosa serve

In Immortals Fenyx Rising, il nuovo open-world di Ubisoft, le cose da fare sull'Isola d'Oro sono veramente tante. Che si tratti di raccogliere fulmini esplorando il Tartaro o di completare con successo le sfide Mito per guadagnare monete di Caronte, il gioco saprà tenervi impegnati per ore.

Tra le tante cose che si possono fare, una molto utile è accumulare una particolare risorsa, l'Elettro; per farlo dovrete recarvi presso la Sala degli Déi, che si sblocca subito dopo il prologo del gioco.

Come si ottiene l'Elettro

All'interno della Sala, troverete la bacheca con gli Incarichi Eroici di Hermes, dove potrete visualizzare, sul lato destro, una serie di missioni e incarichi giornalieri. Accettate uno di questi incarichi, portatelo a termine, e sarete ricompensati con una determinata quantità di Elettro.

Noterete che queste missioni sono suddivise in gradi: Bronzo, Argento e Oro. Questi gradi indicano la difficoltà intrinseca della quest, nonché la quantità di Elettro che riceverete una volta completata. Le missioni oro saranno più impegnative e vi richiederanno di essere equipaggiati a dovere per poterle svolgere in fretta. Quando avrete svolto l'incarico, potrete tornare nella Sala degli Déi per ricevere la vostra ricompensa presso la stessa bacheca di Hermes.

A cosa serve

Lo stesso Hermes, il dio dai piedi alati, gestisce uno shop di armi, armature e cavalcature speciali acquistabili solo in cambio di Elettro. Questo inventario si aggiorna ciclicamente ogni settimana, quindi avrete tutto il tempo per svolgere le imprese eroiche e accumulare sufficiente Elettro da spendere nell'acquisto di questi oggetti premium.

Volete sapere come migliorare il resto dell'equipaggiamento? Date un'occhiata a questa guida per potenziare armi e armature in Immortals Fenyx Rising!