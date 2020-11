Immortals Fenyx Rising: come ottenere un set di armi gratis su Twitch

Ubisoft ha appena lanciato una particolare estensione Twitch a tema Immortals Fenyx Rising, grazie alla quale i giocatori possono completare un semplice mini-gioco utile per sbloccare una serie di ricompense gratuite nella versione finale del titolo.

Il primo passo per attivare l'estensione, non disponibile su smartphone, è effettuare l'accesso a Twitch con il proprio account e iniziare a vedere una diretta di Immortals Fenyx Rising con il tag "migliorato con estensioni". In questo caso vi apparirà a schermo un piccolo banner tramite il quale confermare l'accesso al mini-gioco o, se non l'avete ancora fatto, collegare il vostro profilo Ubisoft Connect. Una volta completato questo processo, noterete che il cursore si è trasformato in un'arma: ogni due minuti (c'è un timer visibile sul lato destro dello schermo) apparirà una creatura da catturare a suon di click e, in base alla sua rarità, vi verranno assegnati dei punti. Cliccando inoltre sull'icona con la fenice sul lato sinistro dello schermo, si può accedere ad un menu che non solo mostra i progressi ottenuti per le varie ricompense, ma anche quanti mostri abbiamo catturato.

Ecco di seguito tutte le ricompense e i relativi requisiti:

Pacchetto risorse piccolo: 10 mostri catturati

10 mostri catturati Aspetto arco Ondata di freddo: 200 punti ottenuti

200 punti ottenuti Aspetto spada Brivido: 600 punti ottenuti

600 punti ottenuti Aspetto ascia Valanga: collezione di mostri completa

Questi sono invece i livelli di rarità delle creature, dai quali dipende anche il numero di click necessari alla cattura:

Comune (grigio): 10 punti

10 punti Non comune (verde): 20 punti

20 punti Speciale (blu): 40 punti

40 punti Formidabile (viola): 80 punti

80 punti Eccellente (oro): 100 punti

Le ricompense potranno essere riscattate automaticamente all'avvio della versione finale del gioco, a patto però che la piattaforma sulla quale comprerete il gioco sia stata collegata al giusto profilo Ubisoft Connect. Vi ricordiamo inoltre che l'estensione resterà attiva fino al prossimo 14 dicembre 2020, quindi avrete la possibilità di continuare ad accumulare creature durante la vostra permanenza su Twitch anche dopo l'uscita ufficiale del gioco, prevista per giovedì 3 dicembre 2020 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch e Google Stadia.

Avete già visto il video di gameplay di Immortals Fenyx Rising delle versioni PS5 e Switch? Sulle nostre pagine trovate anche la replica della nostra mini-maratona a tema Immortal Fenyx Rising andata in onda sul canale Twitch di Everyeye proprio qualche giorno fa.