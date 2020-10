Immortals Fenyx Rising: come provare la demo esclusiva per Google Stadia

La demo giocabile di Immortals Fenyx Rising è ora disponibile per tutti i giocatori, solo su Google Stadia, grazie ad una partnership stretta tra Ubisoft e il colosso di Mountain View. Vi spieghiamo come accedere alla demo a tempo e provare con mano il nuovo Zelda-Like della casa francese.

Immortals Fenyx Rising Demo è disponibile esclusivamente su Google Stadia e può essere avviata e giocata fino alle 17:00 (ora italiana) del 29 ottobre. Come fare per giocare? E' molto semplice, vi basterà andare nella pagina della demo di Immortals Fenyx Rising accessibile da qualsiasi dispositivo compatibile con Stadia e cliccare sul pulsante Gioca Ora, assicurandovi di aver effettuato il login con il vostro account Google.

La demo è accessibile a tutti senza bisogno di avere un account Google Stadia PRO attivo, troverete Immortals Fenyx Rising nella vostra raccolta Google Stadia e potrete giocare con la demo fino alla data di scadenza indicata, senza limitazioni.

Questa versione di prova vi permetterà di testare una piccola porzione dell'avventura, quanto basta per farvi una idea precisa sul gameplay, sul comparto tecnico e sulla caratterizzazione dei personaggi. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Immortals Fenyx Rising ricordandovi che il gioco uscirà il 3 dicembre su Google Stadia, PC Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/Series S e Nintendo Switch.