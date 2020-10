Immortals Fenyx Rising: la demo è disponibile su Google Stadia, l'abbiamo provata!

Abbiamo trascorso 4 ore in compagnia della demo di Immortals Fenyx Rising, disponibile da adesso su Google Stadia, e scoperto uno dei lati meno noti dello Zelda-like di Ubisoft: il suo forte senso dell'umorismo!

Consapevoli dell'enorme sfida rappresentata dal paragone con Zelda Breath of the Wild e gli ultimi capitoli della saga di Assassin's Creed, gli sviluppatori del titolo conosciuto fino a pochi mesi fa come Gods and Monsters hanno fatto di necessità virtù e puntato su un "approccio al racconto" che fa della comicità la sua arma più affilata.

L'umorismo frizzante che permea l'intera opera trae forza dalla narrazione dinamica di Zeus e Prometeo: le due bizzose divinità, infatti, seguiranno le gesta compiute dalla nostra intrepida avventuriera e daranno vita a molteplici siparietti con litigi, stilettate caustiche e discussioni animate.

Grazie a questo sagace stratagemma narrativo, l'intera costruzione ludica e contenutistica di Immortals ne guadagna in originalità mescolando frangenti esplorativi, combattimenti moderatamente tecnici e sessioni di puzzle solving.

A chi ci segue, ricordiamo che Immortals Fenyx Rising è in demo su Stadia ma arriverà nella sua forma completa il 3 dicembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X|S e, ovviamente, su Google Stadia. Per saperne di più su questa intrigante commedia che rielabora in chiave zeldesca la mitologia greca, vi lasciamo in compagnia di Giuseppe Arace e della prova di Immortals Fenyx Rising.