Immortals Fenyx Rising compare su Steam: annuncio della data imminente?

Dopo una lunga assenza, nelle scorse settimane Ubisoft ha confermato il ritorno dei suoi giochi su Steam: un poco alla volta lo store digitale di Valve inizierà ad accogliere le produzioni della compagnia francese, tra produzioni più recenti ed altre relative al passato.

Assassin's Creeed Valhalla è già sbarcato all'interno di Steam, e sono confermati anche Roller Champions e Anno 1800. A questi titoli se ne aggiunge un altro, nello specifico una delle produzioni Ubisoft più apprezzate degli ultimi anni: sulla piattaforma di Valve è infatti comparsa la pagina ufficiale di Immortals Fenyx Rising, Action/Adventure pubblicato originariamente nel dicembre del 2020 su PC e tutte le console attualmente in commercio.

Al momento lo store si limita semplicemente a riportare un "in arrivo" come data di uscita, confermando inoltre che, oltre all'edizione standard, su Steam sbarcherà anche la Gold Edition comprensiva delle tre espansioni previste dal Season Pass. In aggiunta, è prevista l'inclusione di una nuova quest e di skin alternative per armi e personaggi.

Non è da escludere che annunci ufficiali in merito al debutto della nuova versione siano dietro l'angolo, magari proprio in occasione dei The Game Awards 2022 in onda all'1:30 italiane di venerdì 9 dicembre. Non vanno inoltre dimenticati i rumor sull'esistenza di Immortals Fenyx Rising 2 che hanno iniziato a diffondersi nel corso del 2022: che Ubisost si stia preparando anche al possibile reveal del nuovo episodio?