Immortals Fenyx Rising: i contenuti della Demo e del DLC A New God nei video di lancio

Per celebrare il lancio della Demo e dell'espansione A New God di Immortals Fenyx Rising, i ragazzi di Ubisoft Quebec confezionano due trailer che illustrano i contenuti della versione dimostrativa e del primo DLC della loro avventura a mondo aperto.

La versione di prova di Immortals Fenyx Rising consente a tutti coloro che guardano con curiosità a questo frizzante action GDR "in salsa zeldesca" di saggiarne le potenzialità cimentandosi in una sfida ambientata su di un nuovo arcipelago. La missione confezionata da Ubisoft per la Demo dell'ex Gods & Monsters è una sintesi dell'esperienza ludica e contenutistica dell'opera, con sfide piene di combattimenti, esplorazione ed enigmi ambientali in cui immergersi per scoprire il misterioso segreto dei Ciclopi.

La Demo di Immortals Fenyx Rising è disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Per quanto concerne l'espansione Una Nuova Divinità, il trailer proposto dalla sussidiaria canadese di Ubi delinea i contorni delle attività da compiere avventurandosi nel Circolo Interno del Pantheon, uno scenario parallelo all'Isola d'Oro che fa da sfondo all'epopea originaria di Fenyx.

Sullo sfondo della nuova ambientazione, la protagonista dell'ultima IP targata Ubisoft deve dimostrare il proprio valore agli occhi degli Dei dell'Olimpo: per riuscirci, la nostra intrepida alter-ego deve superare delle prove di difficoltà crescente e scontrarsi con i campioni delle bizzose divinità del Pantheon mitologico greco.