Immortals Fenyx Rising: data d'uscita e nuovi dettagli su Myths of the Eastern Realm

Dopo essersi occupata del lancio di Immortals Fenyx Rising Una Nuova Divinità, Ubisoft guarda al futuro e annuncia la data d'uscita di Myths of the Eastern Realm, la prossima tappa del viaggio interattivo iniziato dagli appassionati di action adventure con l'avventura di Fenyx.

Sviluppato da Ubisoft Chengdu, il DLC Myths of the Eastern Realm abbandona le atmosfere della mitologia greca dell'epopea originaria per farci indossare i panni di Ku, un maestro di arti marziali chiamato a confrontarsi con le bizzose divinità della mitologia cinese.

Per garantire la sopravvivenza della sua gente, Ku dovrà così esplorare un'ambientazione completamente originale, in linea con il nuovo setting orientale e con una struttura open world analoga a quella dell'Isola d'Oro primigenia (seppure con dimensioni che, supponiamo, saranno inferiori e comparabili a quelle di una regione della mappa base). Nel corso dell'avventura avremo anche l'opportunità di interagire con dei personaggi secondari inediti, grazie ai quali approfondire la conoscenza degli eventi e ricevere ulteriori attività per evolvere il proprio alter-ego con equipaggiamenti e abilità specifiche.

Il lancio di Myths of the Eastern Realm è previsto per il 25 marzo su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia, Amazon Luna, PS5 e Xbox Series X/S: l'aggiornamento odierno di Immortals Fenyx Rising offre un antipasto dell'espansione con l'accesso ad una prova.