Immortals Fenyx Rising: data d'uscita e prime immagini del DLC Una Nuova Divinità

Dopo aver pubblicato la patch 1.10 di Immortals Fenyx Rising in attesa di A New God, i ragazzi di Ubisoft Quebec confermano l'uscita imminente di Una Nuova Divinità e celebrano l'annuncio della data di lancio della prima espansione maggiore della loro avventura open world mostrando delle evocative immagini ingame.

Gli scatti in questione sono stati condivisi dalla sussidiaria canadese di Ubisoft sulle pagine di Xbox Games Store insieme a una scheda che descrive i contenuti del DLC e ne fissa l'uscita per il 28 gennaio su Xbox One e Series X/S, come pure su PC, PS4, PS5, Google Stadia e Nintendo Switch.

L'espansione Una Nuova Divinità consentirà a Fenyx di cimentarsi in una serie di sfide nel Circolo Interno del Pantheon, un'ambientazione esterna all'Isola d'Oro che ha fatto da sfondo alle vicende della campagna principale. Sullo sfondo del nuovo scenario, la protagonista dell'action ruolistico di Ubisoft dovrà dimostrare il proprio valore agli occhi degli Dei dell'Olimpo.

Una Nuova Divinità inaugurerà quindi il percorso tracciato da Ubisoft Quebec con il supporto post-lancio di Immortals Fenyx Rising tra Season Pass e update gratis. Nei prossimi mesi, è previsto il lancio di Myths of the Eastern Realm dedicato alla mitologia cinese e The Lost Gods, un DLC che introdurrà un nuovo personaggio e uno stile di gioco inedito con visuale dall'alto. Nel frattempo, vi lasciamo alla nostra recensione di Immortals Fenyx Rising e alle considerazioni di Giuseppe Arace su questa sorprendente avventura free roaming ispirata a Zelda Breath of the Wild e alla mitologia greca.