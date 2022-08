Immortals Fenyx Rising ha una data su Xbox Game Pass? Leak da Microsoft Store

Dopo l'ingresso di Two Point Campus nel catalogo Xbox Game Pass, l'agosto di casa Microsoft sembra avere in serbo ulteriori sorprese per gli abbonati al servizio.

Sull'onda di intriganti rumor diffusisi nelle ultime settimane, sembra infatti che un'ulteriore avventura Ubisoft stia per aggiungersi al catalogo. Stando ad un recente avvistamento, pare che sia ormai giunto il momento dell'ingresso di Immortals Fenyx Rising su Xbox Game Pass. Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, è lo stesso Microsoft Store a rilanciare l'indiscrezione, con una segnalazione che confermerebbe in anticipo l'informazione.

Sulle pagine del negozio digitale del colosso di Redmond, si riporta nello specifico una data di lancio per Immortals Fenyx Rising su Xbox Game Pass. Il tanto chiacchierato Day One sarebbe peraltro imminente, con il Microsoft Store che fissa l'appuntamento alla giornata di martedì 30 agosto 2022. Nonostante il leak sembri lasciare pochi dubbi in proposito, ricordiamo che al momento manca ancora l'ufficialità sull'ingresso del titolo Ubisoft all'interno del catalogo del servizio di Microsoft.



Ad ogni modo, per saperne di più non dovrebbe essere necessario attendere troppo tempo. L'annuncio dei nuovi giochi Xbox Game Pass di agosto 2022 è infatti in programma per la giornata di domani, martedì 16 agosto 2022.