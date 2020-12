Immortals Fenyx Rising debutta fuori dalla Top 10 UK, FIFA 21 sempre al primo posto

Immortals Fenyx Rising di Ubisoft non sembra aver riscosso il successo sperato sul mercato retail britannico: il gioco ha debuttato giovedì scorso su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch e Google Stadia ma non è riuscito ad entrare nella Top 10 inglese.

FIFFA 21 mantiene saldamente la prima posizione seguito da Call of Duty Black Ops Cold War e Animal Crossing New Horizons mentre Assassin's Creed Valhalla sale dal quinto al quarto posto.

Top 10 UK 7 dicembre

FIFA 21 Call of Duty Black Ops Cold War Animal Crossing New Horizons Assassin's Creed Valhalla Mario Kart 8 Deluxe Marvel's Spider-Man Miles Morales Just Dance 2021 Minecraft Nintendo Switch Edition Super Mario 3D All-Stars Marvel's Avengers

Immortals Fenyx Rising debutta alla posizione numero 11, fuori dalla Top 10, con la maggior parte delle vendite registrate dalla versione PlayStation 5. Per il resto non ci sono particolari stravolgimenti con Mario Kart 8 Deluxe e Marvel's Spider-Man Miles Morales che occupano la quinta e sesta posizione mentre Just Dance 2021 stazione al settimo posto seguito da Minecraft, Super Mario 3D All-Stars e Marvel's Avengers, quest'ultimo tornato nelle prime dieci posizioni grazie alle offerte del Black Friday e Cyber Monday.