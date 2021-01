Immortals Fenyx Rising: Demo in arrivo per il GDR open world di Ubisoft?

In base alle ultime informazioni raccolte dai gestori di PSN Releases, il portale che tiene traccia dei nuovi giochi in arrivo su PlayStation Store, Ubisoft sarebbe in procinto di lanciare una Demo di Immortals Fenyx Rising.

Stando a quanto scoperto da PSN Releases, nel database aggiornato delle versioni europee del PS Store è infatti apparso il riferimento alla versione dimostrativa dell'app CUSA26093, il codice utilizzato dal negozio digitale di Sony per identificare, appunto, l'avventura ruolistica di Ubisoft Quebec conosciuta originariamente come Gods & Monsters.

A voler dar retta a questa anticipazione, sembra quindi che gli appassionati di action GDR potranno presto saggiare le potenzialità dell'ultima IP di Ubisoft ispirata a Zelda Breath of the Wild e alla mitologia greca. Trattandosi di una "semplice" Demo, non sappiamo se quest'ultima sarà proposta in esclusiva su console Sony (e quindi PS4 e PlayStation 5) o se, come sembra più probabile, verrà resa disponibile in multipiattaforma anche su eShop e Xbox Games Store per chi intende provare il titolo su Nintendo Switch, Xbox One e Series X/S.

Mentre aspettiamo di ricevere un chiarimento da parte di Ubisoft, vi rimandiamo alla nostra recensione di Immortals Fenyx Rising e all'approfondimento sui contenuti post-lancio dell'epopea di Fenyx tra DLC del Season Pass e update gratuiti.