Immortals Fenyx Rising: demo in arrivo su Google Stadia, gratis per tutti

La partnership tra Google e Ubisoft si rinsalda ulteriormente con l'arrivo su Stadia della demo di Immortals Fenyx Rising. La nuova avventura ruolistica di Ubisoft Quebec sarà in prova sulla piattaforma in game streaming per tre giorni e sarà accessibile a tutti, senza alcun obbligo di abbonamento a Stadia Pro.

In maniera del tutto analoga alla demo che accompagnerà l'arrivo su Stadia di Pac-Man Mega Tunnel Battle, anche nel caso della prova di Immortals Fenyx Rising basterà creare un account Stadia base e servirsi di "Click to Play", la nuova funzione introdotta dal colosso di Mountain View per facilitare l'accesso al catalogo di Google Stadia a chi è incuriosito dal suo modello in game streaming.

La demo di Immortals Fenyx Rising apparirà nello store di Stadia il 22 ottobre e potrà essere avviata istantaneamente con la funzione Click to Play (il link per accedervi verrà comunicato da Google entro breve) che tramite il negozio interno della piattaforma cloud.

In attesa di conoscere i dettagli e le limitazioni di questa versione dimostrativa, come le aree esplorabili, le attività da poter svolgere o le tempistiche di accesso, vi ricordiamo che la nuova avventura di Ubisoft tra Zelda Breath of the Wild e Assassin's Creed è prevista in uscita per il 3 dicembre su Google Stadia, PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X e S.