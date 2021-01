Immortals Fenyx Rising, la demo giocabile arriva su PS4, PS5, Xbox e Switch

Immortals Fenyx Rising di Ubisoft è stato lanciato a dicembre preceduto da una demo per Google Stadia non disponibile su altre piattaforme... almeno fino ad oggi. Il publisher francese ha infatti pubblicato la versione di prova del gioco su tutte le console.

Prova Immortals Fenyx Rising gratuitamente grazie alla demo e scopri i poteri divini di Fenyx. Ambientata in un nuovo arcipelago, la demo ti catapulta in una missione piena di combattimenti, esplorazione ed enigmi per scoprire il misterioso segreto dei ciclopi.

Di seguito i link per effettuare il download della demo di Immortals su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch:

La demo è disponibile su tutte le piattaforma ma non su PC, dove per il momento non è ancora stata confermata da Ubisoft. Nella giornata di oggi il publisher francese pubblicherà anche il DLC Una Nuova Divinità per Immortals Fenyx Rising, primo pacchetto di espansione che introdurrà le Sfide Circolo Interno del Pantheon, inoltre nel corso del 2021 sono previsti ulteriori contenuti extra in quello che appare al momento un supporto post lancio decisamente interessante e ricco di novità.