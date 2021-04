Immortals Fenyx Rising: disponibile il DLC Gli Dei Perduti, ecco il trailer di lancio

Immortals Fenyx Rising, il sandbox open world di Ubisoft spesso accostato al nome di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, accoglie a partire da oggi la nuova espansione Gli Dei Perduti. Si tratta di un contenuto aggiuntivo vasto e coraggioso, che introduce una nuova visuale e meccaniche di gameplay inedite per il titolo.

Ubisoft ha celebrato il lancio della nuova espansione di Immortals Fenyx Rising pubblicandone il trailer di lancio che vi abbiamo riportato in cima alla notizia. Si tratta di un'ottima occasione per fare la conoscenza della nostra nuova protagonista, Ash, una mortale che se la vedrà con una serie di catastrofici eventi. Il suo compito sarà quello di ripristinare l'ordine naturale del mondo, e per farlo dovrà riunire gli dei del Pantheon fuggiti a causa di un alterco avuto con Zeus.

Il filmato consente inoltre di dare un primo sguardo alle nuove meccaniche, che prevedono un'insolita visuale dall'alto ed un sistema di combattimento maggiormente ispirato ai brawler game. I giocatori che si tufferanno in questa nuova avventura avranno la possibilità di esplorare un nuovo mondo che farà da cornice al viaggio di Ash, nonché di sbloccare nuove abilità divine con cui affrontare i vari nemici.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Immortals Fenyx Rising: Gli Dei Perduti è da oggi disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia e Amazon Luna. Ubisoft ha dichiarato di voler puntare forte sul nome di Immortal, volendone creare un vero e proprio franchise in futuro. Se foste interessati a provare per la prima volta il sandbox ambientato nell'Antica Grecia, potreste approfittare della demo gratuita di Immortals disponibile su tutte le piattaforme.