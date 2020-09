Immortals Fenyx Rising: genesi e cambio di nome legati ad AC Odyssey e Monster Energy

Immortals Fenyx Rising è stato tra i protagonisti indiscussi dell'ultimo Ubisoft Forward. Le ultime informazioni emerse a margine dell'evento contribuiscono a fare luce sulla genesi dell'avventura ruolistica e sui motivi del cambio di nome, con l'abbandono del titolo Gods & Monsters.

In un'intervista concessa dopo l'Ubisoft Forward, il direttore del gioco Scott Phillips ha svelato un retroscena sulla nascita di Immortals spiegando che "penso proprio di aver avuto un primo indizio di ciò che avremmo fatto con Immortals Fenyx Rising grazie a un bug in cui sono incappato mentre stavamo sviluppando Assassin's Creed Odyssey. Stavo testando il gioco ed ero sulla mia nave, quando ad un certo punto tutti i membri dell'equipaggio si sono trasformati in ciclopi. A quel punto ho pensato 'beh, è fantastico!', perchè ho capito che avremmo potuto costruire un'avventura profonda partendo dalla mitologia dell'Antica Grecia, un aspetto che avevamo solo sfiorato in Odyssey".

La curiosità instillata negli appassionati dal reveal del gameplay di Immortals Fenyx Rising ha spinto poi i curatori del canale YouTube di Hoeg Firm a investigare sui motivi del cambio di nome. Nel ricostruire l'intera faccenda, gli youtuber collegati allo studio legale Hoeg suggeriscono infatti che l'abbandono del titolo Gods & Monsters sia dovuto alla volontà di Ubisoft di non incappare in beghe legali per violazione di proprietà intellettuali collegate, ebbene sì, a Monster Energy.

Una volta depositato il marchio del proprio energy drink di punta, i rappresentanti di Monster Beverage si sono assicurati dei diritti di sfruttamento commerciale tanto estesi da includere anche l'utilizzo del termine "Monster" come elemento distintivo del titolo di un'ampia rosa di prodotti d'intrattenimento che comprende, appunto, i videogiochi. Che sia questo, perciò, il reale motivo di questo cambio di nome?

Mentre aspettiamo di ricevere una conferma o una smentita definitiva da parte dei diretti interessati, vi ricordiamo che Immortals Fenyx Rising sarà disponibile dal 3 dicembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X e S tramite update gratis per chi acquisterà già il gioco sulla corrispondente console current-gen.