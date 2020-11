Immortals Fenyx Rising giocato da Fossa e Marco: maratona su Twitch il 27 novembre

Ansiosi di scoprire cosa vi riserverà l'avventura di Immortals Fenyx Rising? Lo comprendiamo bene: la nuova opera di Ubisoft, fortemente debitrice di quel capolavoro che risponde al nome di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ha catturato il nostro interesse fin da subito, e siamo felici di darvi una buona notizia...

Domani 27 novembre vi aspettiamo sul canale Twitch di Everyeye a partire dalle ore 18:00 per una lunga maratona tutta dedicata a Immortals Fenyx Rising. I nostri Francesco Fossetti e Marco Mottura giocheranno al nuovo action RPG di Ubisoft Quebec su console next-gen fino a mezzanotte, portandovi alla scoperta delle sue colorate ambientazioni, della mitologia greca al quale è ispirato e del sistema di combattimento.

Immortals Fenyx Rising, ricordiamo, verrà lanciato il prossimo 3 dicembre su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch e Google Stadia. In attesa della diretta, potete leggere il resoconto della nostra ultima prova di Immortals Fenyx Rising.